Ballando sotto le stelle...di Jesi: torna lo spettacolo in piazza della Repubblica

Anche quest’anno torna lo spettacolo della scuola di ballo Ma.Mo.Dance, che andrà in scena sabato 20 luglio alle ore 21 in piazza della Repubblica a Jesi.

Come da tradizione, ci saranno ospiti direttamente dalla trasmissione televisiva “Ballando con le stelle”: quest’anno si esibiranno sul palco jesino i maestri Samuel Peron e Samanta Togni. Oltre a loro sarà presente anche un giovanissimo ballerino, conosciuto e amato dal pubblico per la sua partecipazione ai casting di “Amici di Maria De Filippi”: Bad Matty, il campione europeo in carica di Break Dance. La serata sarà uno spettacolo di danza a tutto tondo con gli ospiti e con i ballerini della Ma.Mo.Dance, dai più piccoli agli adulti, nei diversi stili di danza come Hip Hop Dance, Break Dance, Danze Latino americane, Danza Moderna, Danza Classica, Danze Standard e molto altro.

Insieme alla danza ci sarà anche il canto, la musica e l’intrattenimento con il comico Rana. Sarà uno spettacolo imperdibile e coinvolgente, dedicato ad adulti e piccini. Lo spettacolo andrà in scena anche domenica 21 luglio alle ore 21 in piazza Mazzini con “Ballando sotto le stelle… di Falconara”.