Bagno a Portonovo: il 2019 si chiude con pinne, boccaglio e tanta porchetta

Un bagno energizzante nelle fredde acque di Portonovo per accogliere l’anno nuovo con tanto di degustazione di porchetta locale. Il bagno del 31 dicembre alle 12.30 al Molo di Portonovo è diventata una vera tradizione anconetana da ormai dieci anni. Nata nel 2009 dall’idea di 3 amici (Tommaso Buglioni, Diego Belardinelli e Tommaso Verdini), il bagno di Capodanno è diventato una celebrazione da ripetere e rinnovare e anche quest'anno il gruppo si ritrova per tuffarsi e salutare il 2020.

L'evento, aperto a tutti e organizzato dallo studio Tom Tattoo, è organizzato in gemellaggio con il bagno di Grado, in Friuli. I partecipanti possono portare da bere e da mangiare mentre ci sarà la porchetta ad offerta libera con panettone sponsorizzato da Cugnoli e Vitaloni. Vino offerti da Cantine Silvestroni. Per informazioni è possibile contattare lo studio al numero: 3355486961.