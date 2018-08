Shopping: riapre la boutique di domenica per "it-bags addicted"

Domenica 2 settembre riparte dopo la breve pausa estiva lo shopping domenicale per tutte le patite di borse, cinture e piccola pelletteria: il punto vendita Bagalier in piazza della Repubblica 18 apre i battenti tutte le domeniche fino alle 20.

All'interno si possono trovare accessori griffati delle collezioni autunno-inverno di marchi come Liu Jo, Coccinelle, Furla, Borbonese ecc. Inoltre, sono presenti ancora i saldi primavera estate all'interno del punto vendita, per non lasciarsi sfuggire l'occasione giusta ad un prezzo scontato. Il negozio rimane aperto dalle 17 alle 20 tutte le domeniche. Per informazioni: 0712073942.