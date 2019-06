Back to 90's: festa in spaiggia e giropizza al Playa solero

Venerdì 21 giugno al Playa solero di Palombina nuova al via il party Back to 90's. La storia della musica condensata in una festa che prende il via alle 19 in spiaggia con i deejay Davide e Domenella, Claudio Ricotti e con la voce della performer Veronica Key.

Per cena si può gustare il giropizza a 18 euro con fritti misti, mentre il menù di pesce a 28 euro prevede bruschette, ciavattoni con il sugo e gratinati di pesce.