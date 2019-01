Baby k incontra i fan: la rapper "da Roma a Bankok" passa per Senigallia

Sabato 12 gennaio al centro commerciale Iper Simply di Senigallia la rapper Baby K incontrerà i fan e firmerà le copie del suo album "Iconica". L'evento prende il via alle 17 ed è aperto a tutti.

Claudia Nahum, in arte Baby K, nasce il 5 febbraio del 1983 a Singapore da genitori italiani. Trasferitasi ancora bambina a Londra con il resto della famiglia, si stabilisce poi a Roma, dove rimane definitivamente. Grazie alla Harrow School of Young Musicians che frequenta, ha l'opportunità di esibirsi in tutta Europa. A marzo del 2016 Baby K propone "Light It Up - Ora che non c'è nessuno", versione italiana del brano dei Major Lazer; a giugno viene pubblicato il videoclip di "Venerdì", il quarto singolo estratto di "Kiss Kiss Bang Bang". Nel 2017 canta con Andrès Dvicio "Voglio ballare con te", che anticipa gli altri due singoli "Aspettavo solo te" e "Da zero a cento" (quest'ultima scelta poi come brano-tormentone pubblicitario da Vodafone). Grazie a "Voglio ballare con te", Baby K nel 2018 si aggiudica il Premio Multiplatino Singolo dei "Wind Music Awards".