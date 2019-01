Baby boss: un cartone per festeggiare l'epifania

A Trecastelli sabato 5 gennaio la proiezione del cartone animato Baby boss. Sabato 5 gennaio, alle ore 16.30, si terrà al Teatrino Comunale a Castel Colonna di Trecastelli la proiezione del cartone animato per bambini. Una divertentissima storia per grandi e piccini, che racconta cosa succede all’interno della famiglia quando arriva un nuovo bebè, narrata dal punto di vista di un bambino di sette anni. Tim Templeton è un bambino felice, dalla fantasia fervida e ha i genitori che lo adorano e giocano sempre con lui. Ma quando arriva a casa il fratellino, quest’ultimo monopolizza le attenzioni dei genitori. Agli occhi di Tim, infatti, Baby Boss è un piccolo dittatore, un adulto travestito da bebè con un'agenda nascosta. Sarà lo stesso Baby Boss a rivelare i suoi piani a Tim perché, oltre ad andare in giro in giacca, cravatta come un dirigente aziendale, è un neonato parlante, la cui missione è contrapporsi al trend che sta rubando l'attenzione dei potenziali genitori per dirottarla verso altre creature irresistibili: i cuccioli di cane… Un’imperdibile commedia, per ogni età, che tra divertimento e scene esilaranti, sottolinea l’importanza della famiglia. Inoltre, per l’occasione, in attesa dell’arrivo della Befana, ci saranno dolcetti e caramelle per tutti i bambini. L’evento, promosso dalla Città di Trecastelli, è a ingresso libero.

Per Informazioni:Ufficio Turistico –Villino Romualdo- Piazza Leopardi, 32 loc. Ripe – Trecastelli (Ancona); tel. 071. 7957851 – trecastelliufficioturistico@gmail.com– www.trecastelliturismo.it