Babool party: il party "circus" accende il Rio club

Venerdì 18 ottobre al Rio club arriva il Babool party. Uno show spettacolare con AndJ, Brecceboyz, Piper, Gabba e Puje Malgio.

Le porte si aprono da mezzanotte fino all'alba solo per i maggiorenni. Modalità d'ingresso: donna omaggio fino a mezzanotte e mezza, poi 8 euro con drink in lista e 10 euro con drink. Per l'uomo l'ingresso è di 10 euro con drink e 12 euro intero con drink. Tavolo a 20 euro e possibilità di cenare a 30 euro.