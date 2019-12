Le avventure di Pulcino: al via la stagione teatrale dei ragazzi

Domenica 15 dicembre alle ore 17 al Teatro Sperimentale di Ancona primo dei quattro appuntamenti della Stagione di Teatro Ragazzi con le compagnie ospiti. Si tratta di quattro spettacoli, particolarmente adatti anche ai bambini più piccoli, che completano il cartellone già iniziato ad ottobre al Teatrino del Piano con quelli prodotti da Marche Teatro-Teatro del Canguro.



Questo primo spettacolo, proposto dalla compagnia ATGTP – Teatro Pirata, si intitola “Le avventure di Pulcino” e racconta la storia di un cucciolo di stoffa dal becco giallo e dalle piume bianche che misteriosamente prende vita ed incomincia a muoversi e parlare. Appena uscito da una strana valigia che lo custodiva chi sa da quanto tempo, inizia a muoversi nel mondo in compagnia di Gelsomina, una simpatica signora un po’ barbona ed un po’bambina che di mestiere aggiusta tutte le cose rotte e che per caso un giorno ha trovato quella valigia. Le avventure di Pulcino iniziano subito con la ricerca della sua mamma, cosa che tutti i cuccioli vogliono fare quando rimangono da soli, e durante questa ricerca i due affronteranno strane situazioni e si imbatteranno in strani personaggi, ma nessuna mamma tra quelle improbabili sarà alla fine più accogliente e premurosa di Gelsomina che terrà con sé il piccolo Pulcino. Dopo “Le Avventure di Pulcino” la rassegna al teatro Sperimentale proseguirà con altri tre appuntamenti sempre alle ore 17: Domenica 5 gennaio “Racconto alla Rovescia” di Claudio Milani, domenica 19 gennaio “I Bestiolini” di Jak Tessaro ed infine domenica 23 febbraio “Il Piccolo Clown” della Compagnia dei Somari.



Biglietti: Posto unico € 5 -ridotto € 4,50 (con Marche Teatro Card). Possibilità di acquistare il carnet completo dei 4 spettacoli entro il 14 dicembre al costo di € 16. Vendita presso il Teatro Sperimentale da un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. Prevendita presso la biglietteria del Teatro delle Muse – via della Loggia 1/D dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13.30 / giovedì e venerdì anche dalle 16.30 alle 19.30.