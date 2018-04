Avis ed Unitre insieme per la presentazione del libro "L'altro viaggio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Avis Osimo ed Unitre di nuovo insieme. Dopo il positivo connubio iniziato con la "Corretta Alimentazione", le due associazioni si ritrovano a braccetto per un evento culturale molto interessante. Infatti sabato 28 Aprile alle ore 17.30, presso l'Aula Santa Rosa dell'Unitre, si svolgerà la presentazione del libro "L'altro viaggio" con l'autore Luca Pieroni. Settecento anni fa un uomo si è sentito chiamato a salvare allo stesso tempo se stesso e il mondo. Per compiere questa impresa ha affrontato un viaggio e lo ha raccontato in un grandioso poema al quale ha posto mano e cielo e terra. Nelle pagine de "L'Altro Viaggio", pensate per chi non ha mai aperto la Divina Commedia o per chi l’ha fatto tempo addietro nelle aule di scuola, si ripercorre canto per canto il viaggio ultraterreno, raccontandone luoghi, circostanze e protagonisti, tenendo conto delle novità interpretative proposte negli ultimi decenni dai dantisti.

Con un tono leggero e coinvolgente, il lettore viene accompagnato canto dopo canto tra i paesaggi e gli incontri nei tre regni ultraterreni, illustrati appositamente con le opere originali di 16 artisti. Luca Pieroni è un nostro giovane concittadino e nel corso del terzo anno di liceo classico si avvicina al mondo del giornalismo collaborando con La Meridiana. Dal 2014 al 2016 tiene la rubrica A spasso con Dante, da cui prende le mosse questo volume. La collaborazione prosegue nel corso degli studi universitari presso la facoltà di Lettere di Bologna, dove coltiva l’interesse per la letteratura italiana medievale: nella tesi triennale si occupa del III dell’Inferno, in quella magistrale di Cecco d’Ascoli. Per l'Avis Osimo un'occasione di offrire un evento culturale ai propri donatori, in cui comunque ci sarà spazio per l'associazione per parlare dell'importante tema della donazione alla platea presente. Per l'Unitre invece, da sempre impegnata a diffondere la cultura con la sua attività quotidiana, un evento in prossimità della chiusura di un altro intenso anno scolastico. Modera la serata Valeria Dentamaro. Ingresso gratuito.