Giornata mondiale del donatore, l'Avis invita i soci al party in piscina

“Be there for someone else. Give blood, share life” (in italiano “Sii disponibile per qualcun altro. Dona sangue e condividi la vita”): questo lo slogan scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Giornata Mondiale del Donatore 2018. Istituita nel 2004 in occasione del 14 giugno, data di nascita dello scopritore dei gruppi sanguigni, Karl Landsteiner, questa iniziativa è diventata un’occasione per sottolineare il grande valore sociale e umano di tale gesto e per ribadire l’importanza di garantire ovunque la disponibilità di donazioni gratuite, periodiche, anonime e associate. In occasione di tale ricorrenza, domenica 17 Giugno l'Avis Osimo offre ai suoi donatori un pomeriggio di relax e divertimento presso la piscina "La Nuova Isola" di Campocavallo di Osimo, dalle ore 14.00 alle ore 19.00. Saremo presenti con il nostro gazebo all'interno dell'impianto dove troverete tanti gadget ed i nostri volontari saranno a completa disposizione degli utenti per fornire ulteriori informazioni su come diventare donatori di sangue e per sensibilizzare la cittadinanza a questa importante tematica. Il prezzo per i non donatori è di 6 €, i bambini fino a 4 anni non pagano. Prenotazioni obbligatorie entro il 13 Giugno presso la segreteria Avis Osimo durante gli orari di apertura (17.30-19.30). Info: 071/717584 info@avisosimo.it - segreteria@avisosimo.it. Avis Osimo.