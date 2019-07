L'importanza di donare sangue e plasma, l'Avis della provincia di Ancona a Mirabilandia

Il Gruppo Avis Giovani della provincia di Ancona in trasferta a Mirabilandia. Domani (domenica 14 luglio) 150 ragazzi parteciperanno alla giornata di divertimento chiamata MirabilAvis is yellow. “Dalla nostra provincia andranno alcuni già donatori di sangue ed altri interessati al volontariato ed alla solidarietà, e speriamo futuri donatori!”, afferma il presidente Avis della Provincia di Ancona Romano Zenobi.

La giornata di promozione è curata da Avis Emilia Romagna, nel grande parco di Ravenna. Il parco ospiterà alcuni infopoint Avis e molti volontari che organizzeranno l’intrattenimento alle code per i giochi, animeranno momenti di svago per i più piccoli, distribuiranno materiale informativo e gadget e si dedicheranno alla sensibilizzazione dei visitatori sui vantaggi e l’importanza dell’essere donatori di sangue. L’evento ha l’obiettivo di diffondere la cultura e l’importanza della donazione di sangue e plasma, offrendo una giornata speciale a tutti i donatori e non solo.