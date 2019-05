Test su supercar e tour in elicottero: allacciate le cinture, torna la DriveXperience

Per il nono anno di fila l’autocarrozzeria Strappato ospita il DriveXperience, evento imperdibile per gli appassionati di auto, moto e della velocità. Domani e domenica, dalle 9 alle 20, tutti potranno vivere il brivido di guidare una Ferrari Portofino e una Lamborghini Huracan, ma anche fare un giro panoramico della città e sorvolare il Monte Conero in elicottero e assistere a quattro esibizioni giornaliere (alle ore 11, 15, 17 e 19) di trial, drifting, go-kart, ape cross e kart cross.

Presso l’autocarrozzeria di via Albertini 1, alla Baraccola, sarà anche possibile partecipare a corsi sulla sicurezza stradale, con dimostrazioni di pronto soccorso del 118, e ammirare l’esposizione di auto d’epoca, auto tuning e moto. Per tutta la durata dell’evento ci saranno punti di ristorazione, musica, intrattenimento e un maxi schermo per assistere in diretta al Gp di Montecarlo di Formula Uno. Verrà allestita un’area giochi con gonfiabili per i più piccoli, che potranno iscriversi a un minicorso di guida sicura, al termine del quale verrà rilasciata una patente per bambini. Per info e prenotazioni: 071.804123.