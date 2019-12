Attraversamenti: la mostra fotografica sulla "Casa di confine"

Al via il 14 dicembre a Palazzo Bisaccioni, Jesi, la mostra fotografica Attraversamenti che, tramite lo sguardo di quattro fotografi e di una regista, descrive la Casa di Confine, progetto di architettura contemporanea realizzato come sistema ambientale nella campagna di Polverigi. L'evento è gratuito e segue gli orari: 09.30 - 13.00, 15.30 -19.30. La mostra rimane aperta fino all'8 gennaio.



Una residenza privata ecosostenibile, pensata secondo le antiche regole della bioclimatica passiva, fa della relazione con il territorio il principale tema progettuale, inserendosi nel paesaggio dove non è più città ma non è ancora aperta campagna. Un progetto che diventa, sia concettualmente che nella sua realizzazione, un ecotono in grado di svolgere un ruolo di transizione tra spazio abitativo e spazio produttivo e agricolo. I quattro fotografi più la regista sono stati chiamati a interpretare, secondo la propria sensibilità, Casa di Confine restituendo ritratti che ne evidenziano le molteplici facce.