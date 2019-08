Atomic bass trio: degustazione e musica in cantina

Atomic bass trio in concerto il 4 agosto. L'estate di Ancona Jazz prosegue con un'altra collaborazione, quella con la Fattoria Le Terrazze di Numana per il concerto della band in programma alle ore 21. Per gli amanti del vino, inoltre, Fattoria Le Terrazze ha organizzato una degustazione guidata “pre-concerto” con un assaggio di cinque vini accompagnati da deliziosi stuzzichini. La degustazione sarà a numero chiuso e su prenotazione. Inizierà alle ore 20 e avrà il costo di 10 euro.

Biglietteria e informazioni: ingresso posto unico € 10 (consumazioni facoltative a parte; fino a 12 anni gratut0). Fattoria Le Terrazze, via Musone 4, Numana (AN); info 071 7390352, 350 0214370. Biglietteria aperta dalle ore 20.