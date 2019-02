Atlantis, l’ultimo impero: al via lo spettacolo musicale per tutta la famiglia

Sabato 23 febbraio 2019, ore 20.30 al teatro Sperimentale di Ancona va in scena lo spettacolo dal titolo Atlantis, l’ultimo impero. Debutta il nuovo lavoro del laboratorio teatrale San Paolo. Un opera musicale adatta a tutte le età che vi avvolgerà portandovi alla scoperta di un mondo fantastico creduto disperso: l’Impero di Atlantide. Biglietti: € 13,00 intero, € 9,00 bambini fino a 10 anni.

La trama: Milo Thatch è un giovane linguista sognatore che lavora come tuttofare all’Istituto di ricerca Smithsonian. Tra una pausa e l’altra, Milo conduce i suoi studi su Atlantide, l’ultimo degli imperi. Le sue indagini lo conducono ad individuare il possibile luogo dove sarebbe nascosto il “Diario del Vecchio Pastore”, un manoscritto vichingo che mostrerebbe una via per arrivare ad Atlantide, ma nessuno vuole finanziare il suo viaggio. Quando tutto sembra ormai perduto, un eccentrico miliardario amico di suo nonno, ritrova il vecchio manoscritto e decide di finanziare l’impresa. La spedizione per Atlantide può iniziare.