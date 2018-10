Che pasta bolle in pentola?: al via il corso di assaggiatori di pasta

L’Associazione di assaggiatori professionisti FLAVOR – culturadigusto, in seguito al grande successo del 1° corso base “Che pasta bolle in pentola?” tenutosi a Marzo a Senigallia (AN) e del 2° corso conclusosi a San Severo (FG) il 30 settembre, che ha riscosso molto interesse da parte di diversi operatori della filiera cerealicola, continua sulla strada della formazione degli assaggiatori di pasta. Il 3° corso si terrà a Loreto a partire dal 19/10/18 presso l’Istituto alberghiero Heinstein Nebbia, si svolgerà in 4 moduli da 4 ore e sarà il primo passo per potersi iscrivere all’albo degli assaggiatori di pasta, tenuto da Flavor - culturadigusto. Roberta Fiordelmondo, esperta del controllo qualità nel settore molitorio e della pasta, Capo Panel sezione pasta Flavor, è stata l’ideatrice di questo percorso e ha messo a disposizione dell’Associazione la sua competenza in materia; l’Associazione è stata ben lieta di accogliere e far propria tale esperienza tanto da istituire la sezione pasta, approvare il disciplinare dell’Albo degli assaggiatori di pasta e depositare il disciplinare dell’Albo di assaggiatori di pasta presso la camera di commercio di Ancona. Una figura che mancava nel panorama degli assaggiatori, il percorso formativo prevede il corso base, 5 sedute ufficiali condotte da un Capo Panel riconosciuto dall’Associazione Flavor-culturadigusto ed un corso di perfezionamento con esame finale.

Sempre più l’analisi sensoriale riveste un ruolo fondamentale, ai fini del miglioramento qualitativo continuo dei vari prodotti dell’agroalimentare, e ai fini di una educazione all’uso dei sensi in modo da guidare il consumatore all’atto dell’acquisto in maniera consapevole ; lo scopo dell’associazione è da sempre quello di divulgare la cultura del gusto, per questo si è voluta istituire questa nuova figura: l’assaggiatore di pasta. Il primo gruppo di corsisti sta già ultimando le sedute ufficiali e a breve potrà accedere al corso di perfezionamento. Tutto ciò permetterà la costituzione di un Panel ufficiale, il primo Panel pasta gestito da Flavor – culturadigusto, e la realizzazione di rassegne/concorsi /selezioni per la pasta. Per informazioni potete consultare il nostro sito www.associazioneflavor.it o scrivere a flavorpasta@gmail.com le iscrizioni al 3° corso sono ancora aperte.