As clouds in concerto: da Sanremo music award per festeggiare

Da Sanremo music awards gli As Clouds in concerto l'11 maggio alle 21.15 al teatro Cesare Traù: l'associazione Casa dei Giovani Piero Alfieri compie un anno e festeggia con un concerto della band As Clouds, direttamente da "Sanremo Music Awards".

Ingresso gratuito. Per informazioni: http://www.giovanipieroalfieri.it/.