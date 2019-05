Arturo Brachetti in scena allo YFF: intervista frizzante tra vita e palcoscenico

Arturo Brachetti, celebre trasformista e illusionista, sale sul palco dello Your Future Festival al Polo Universitario Monte d'Ago di ANcona giovedì 16 maggio alle 21. Lo spettacolo ha il costo di 10 euro.

L’uomo dai mille volti, che in un battito di ciglia (o forse due) è capace di trasformarsi in mille personaggi, si racconta in una serata speciale fatta di confidenze, ricordi e viaggi fantastici. Fregoli, Parigi e le luci della Tour Eiffel, Ugo Tognazzi, le ombre cinesi, la macchina da cucire della mamma, il Paradis Latin, e le mille fantasie di un ragazzo che voleva diventare regista o papa, prendono vita in un’intervista frizzante al confine tra vita privata e palcoscenico. Sarà come entrare nel dietro le quinte della vita di Arturo Brachetti, parlando dei suoi debutti, dei viaggi intorno al mondo, della vita quotidiana, delle “mille arti” in cui eccelle e altro ancora.

Biglietti in prevendita presso la biglietteria del Teatro delle Muse 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org e la sera di spettacolo presso l’Aula Magna d’Ateneo Guido Bossi.