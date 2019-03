Arti visive, “LiberArte”: una mostra tra fotografie, dipinti e installazioni

Sarà visitabile a Palazzo Camerata fino al 23 marzo prossimo la quarta edizione della mostra concorso di Arti visive, “LiberArte”, inaugurata sabato scorso alla presenza dell'assessore alla Partecipazione Democratica, Stefano Foresi, a Palazzo Camerata. L'iniziativa è a cura del circolo culturale Carlo Antognini, patrocinata dall’amministrazione pubblica.



Presenti 33 autori (su 37 espositori) che concorreranno al premio per l’opera più bella e per le segnalazioni di merito; le premiazioni sono previste per sabato 23 marzo alle ore 18.00. La giuria è composta dal prof Antonio Luccarini, dall’artista Alfonso Napolitano e dalla giornalista Franca Santinelli. La mostra resterà aperta tutti i giorni fino al 23 marzo dalle ore 17,30 alle 19,30; ingresso libero.