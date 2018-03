Artemisia: allo Sperimentale per celebrare le donne

Il 22 marzo, alle ore 21:15, il Teatro Sperimentale ospita lo spettacolo Artemisia di e con Isabella Carloni. Lo spettacolo parte da una delle Cleopatra dipinte da Artemisia, un ritratto spoglio una figura quasi sgraziata rispetto alle aspettative, ai canoni tradizionali un dipinto audace, emblematico della forte personalità della pittrice dal suo genio creativo e come tutta la sua opera, di una sfida lanciata al suo tempo e ad ogni imposizione. La drammaturgia firmata dalla stessa interprete, è occasione per l'autrice non solo di ripensarci unicamente la figura e l'opera della Gentileschi ma anche di interrogarsi sulle forme dell'azione scenica e sull'idea stessa di rappresentazione che coinvolge la pittura quanto l'arte performativa.

Si tratta di una raffinata messa in scena dal forte impatto visivo, omaggio alla passione per il lavoro artistico che nella figura di Artemisia si fa strumento di libertà e di espressione di sé e che, ancora oggi, parla attraverso di lei al cuore delle donne.