Arte in politica: il Novecento fra propaganda e totalitarismo

Dal 31 luglio all'8 agosto a Falconara, in piazza del Municipio, al via alle 21.15 un ciclo di incontri dal titolo Arte in politica. L'evento è realizzato da Ankon clutura in collaborazione con il Comune di Falconara Marittima presenta a cura della dottoressa Daniela Paolini e del dottor Leandro Sperduti.



Quattro incontri serali in cui i relatori parleranno di Arte intrecciata alla politica nel primo '900 in Italia, con simbologia e propaganda a documentarne la commistione. Grandi artisti, fra pittori, scultori e architetti che hanno operato soprattutto a Roma. Sironi e i suoi affreschi nell'Università La Sapienza e nella Casa Madre dei Mutilati ed Invalidi di Guerra, censurati nel Dopoguerra e ritornati a nuova vita dopo il restauro. Sartorio, esaltato già prima dell’inizio del secolo per la sua indiscussa bravura, mitizzato per le sue opere e per la sua vita, che fu osannato dal regime fascista per poi essere dimenticato; tra le tante sue opere resta immortale l’impressionante “Fregio della Camera dei Deputati” del Parlamento italiano. E poi si parlerà del Vittoriano, del Razionalismo e di altri esempi artistici. Il tutto nella cornice del Palazzo Comunale Bianchi costruito nel 1925 cioè nel periodo che verrà affrontato negli incontri. L'evento è gratuito e aperto a tutti.