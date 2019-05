Art+B = Love: torna la kermesse artistica con l'imprevisto

Dal 16 al 19 maggio, alla Mole Vanvitelliana, torna l’appuntamento con “art+b=love(?)”, quattro giornate all’insegna del potere innovatore dell’arte. La “b” dell’equazione rappresenta una variabile ogni volta diversa: scienza, tecnologia, impresa, welfare sono gli ambiti con i quali l’arte si combina, stimolando innovazione sociale ed economica.

L’iniziativa, che vede la direzione artistica e la curatela di Cesare Biasini Selvaggi e Federico Bomba, è ideata e organizzata da Sineglossa, con il contributo di Regione Marche e del Comune di Ancona e un’ampia rete di partner pubblici e privati.

Il programma:

Giovedì 16 maggio

dalle 17:00 alle 18 Exhibit

Crescit Eundo [PRIMA NAZIONALE]

Via Marconi 45

L’artista Sonia Andresano presenta un progetto video installativo, risultato di un percorso di residenze nel quartiere degli Archi: un augurio per una mutazione dell’esercizio commerciale privato e chiuso in uno spazio pubblico attraversabile.

Alle ore 17:30 attraversamento collettivo dello spazio che ricongiunge gli Archi alla Mole

A cura di Butik Collective

Apertura del festival presso La Mole Vanvitelliana

dalle 18:00 alle 19:00 Talk

Arte e scienza, un Nuovo Rinascimento

Magazzino Tabacchi

Arte e Scienza sono due mondi distanti solo in apparenza: entrambi procedono per tentativi, errori e scoperte inattese, guidati da un obiettivo comune: capire il mondo. Il talk indaga la relazione tra ricerca artistica e ricerca scientifica, interrogandosi su come possano contaminarsi a vicenda.

Con: Eugenio Coccia, Rettore del Gran Sasso Institute | Sauro Longhi, Rettore dell’Università Politecnica delle Marche | Luca Pozzi, artista visivo

dalle 19:30 alle 21:00 Inaugurazione mostre

Magazzino Tabacchi

- Datapoiesis – Obiettivo [PRIMA NAZIONALE]

- A.I. [Artificial Integration] [PRIMA NAZIONALE]

- Evidence of unexpected [PRIMA NAZIONALE]

- Re:humanism

dalle 21:15 alle 22:45 Evento: L’ultima utopia di Roberto Rossellini [PRIMA NAZIONALE]

Magazzino Tabacchi

Proiezione del documentario inedito “Scienza”, realizzato da Roberto Rossellini a Houston, che in quegli anni rappresentava il cuore pulsante di quel mondo scientifico che stava permettendo lo sbarco sulla Luna. Un lavoro dalla potenza così elevata da raccontare una contemporaneità che ancora ci appartiene.

A cura di Margherita Moro

Venerdì 17 maggio

Mostre aperte dalle 17:00 alle 23:00

Magazzino Tabacchi

A.I. [Artificial Integration]

Datapoiesis - Obiettivo

Evidence of unexpected

Re:humanism

dalle 17:00 alle 21:00 Exhibit: Crescit Eundo di Sonia Andresano

Via Marconi 45

a cura di Butik Collective

dalle 16:00 alle 19:30 Experience: Ebike Game

Partenza dal Canalone de La Mole

A cura di Ebiketruck, con la collaborazione di libreria Fogola e Game Evolution - LA MOLE

Le ebike di Ebiketruck saranno disponibili alla Mole per portare con facilità e comodità tutti cicloamatori fino a una destinazione speciale dove li attenderà “una sorpresa tutta da giocare”.

dalle 16:00 alle 20:00 Experience

Escape Room Leonardo Da Vinci_L’ultimo enigma_flash edition [PRIMA NAZIONALE]

Magazzino Tabacchi

La nuova escape room progettata ad hoc per art+b=love(?) compie un viaggio a ritroso per incontrare uno dei personaggi più geniali della storia: il famoso Leonardo Da Vinci. Codici, domande e prove decisive da superare, dove solo l’imprevisto potrà essere motivo di scoperta.

A cura di Teatro Sovversivo, in collaborazione con Amat

Ingresso a pagamento con prenotazione

dalle 17:00 alle 18:00 Talk

Show and tell Regione 4.0

Magazzino Tabacchi

Un corner per fare esperienza della relazione tra tradizione e innovazione.

Il corner ospita alcuni tra gli artigiani più rivoluzionari delle Marche, che per un’ora saranno a disposizione degli spettatori del festival per mostrare e raccontare come ha innovato e re-inventato il proprio prodotto.

Ospiti: Renato Galassi - Galassi Group, Giorgio Aguzzi - All Gold

In collaborazione con Regione Marche

dalle 18:00 alle 19:00 Talk

Arte e società: Inclusione, integrazione e nuove forme di convivenza

Magazzino Tabacchi

Dall’obiettivo visionario di Matera 2019 – abbattere gli ostacoli che impediscono l’accesso alla cultura – al processo di ricostruzione e re-immaginazione dell’entroterra colpito dagli eventi sismici, il talk racconta l’arte come strumento per rispondere alle sfide della società contemporanea.

Con: Francesco Cascino, Artitude Developer e curatore di Arteprima | Fabio Renzi, segretario generale di Fondazione Symbola I Rossella Tarantino, manager sviluppo e relazioni di Matera 2019

dalle 20:00 alle 22:00 Experience

Il Cooking book degli Archi

Magazzino Tabacchi

Prima presentazione de IL Cooking Book degli Archi. Diciotto storyteller urbani hanno esplorato il quartiere multietnico di Ancona attraverso un unico filo conduttore, il pesce, chiedendo agli abitanti di fargli dono di una ricetta che hanno poi trasformato in racconti e immagini, raccolti in un libro/ricettario.

La degustazione delle ricette autoctone, a cura di Elis Marchetti, è a pagamento. Prenotazione obbligatoria.

Con: Jonathan Arpetti e Christina Assouad, scrittori | Lisa Gelli e Nicola Alessandrini, illustratori | Associazione Yukers, esploratori urbani | I 18 storyteller degli Archi

In collaborazione con Tipicità in blu

dalle 22:30 alle 23:30 Concerto

Concerto per architettura

Magazzino Tabacchi

L’artista e musicista Roberto Pugliese presenta una live performance di electronic sound art, incentrata sulla ricerca acustico-matematica del rapporto tra spazio architettonico e suono. Una composizione pensata per la Fondazione Pomodoro di Milano che verrà riproposta in un contesto architettonico differente creando relazioni (ed interferenze) nuove ed impreviste con lo spazio della Mole Vanvitelliana.

A cura di Butik Collective, in collaborazione con UNIVPM

Sabato 18 maggio

Mostre aperte dalle 17:00 alle 24:00

Magazzino Tabacchi

A.I. [Artificial Integration]

Datapoiesis - Obiettivo

Evidence of unexpected

Re:humanism

dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00 Exhibit

Crescit Eundo di Sonia Andresano

Via Marconi 45

dalle 10:00 alle 11.00 Experience

CreativeMorning - happy birthday

Magazzino Tabacchi

CreativeMornings Ancona festeggia un anno dalla sua nascita con un appuntamento speciale: la colazione creativa si trasforma in un brunch creativo organizzato sul tema “PRESERVE”, lanciato dalla città di Charleston.

Ospite: Diego K. Pierini, scrittore, autore televisivo e videogames enthusiast

Evento gratuito, prenotazione obbligatoria

dalle 9:30 alle 17:30 Workshop

Artathon

Aula Didattica e piani superiori

Un format che coniuga le caratteristiche dell’hackathon alla progettazione creativa in cui la parola chiave è la contaminazione tra competenze interdisciplinari.

La sfida, lanciata dalla Direzione Innovazione, Ricerca e Competitività della Regione Marche, è ideare il contesto espositivo per raccontare la Regione Marche all’Expo di Dubai 2020.

A cura di Alessia Tripaldi, con Serena Fagnocchi e Tommaso Sorichetti

In collaborazione con Regione Marche

Prenotazione obbligatoria

Dalle 10:00 alle 19:30

Ebike Game

Partenza dal Canalone de La Mole

dalle 10:30 alle 17:30 Workshop

Datapoiesis - Building Scenarios

Magazzino Tabacchi

Un workshop per progettare i primi concept di oggetti e mobili datapoietici, un nuovo tipo di oggetti di arte e design capaci di avere a che fare con i dati, le opportunità e le implicazioni che essi generano

Conducono Salvatore Iaconesi e Oriana Persico

Prenotazione obbligatoria

dalle 16:00 alle 17:00 Exhibit

Drawing machine - performance collettiva

Magazzino Tabacchi

di Marco Emmanuele e Luca Grechi

a cura di Daniela Cotimbo

dalle 17:00 alle 18:00 Talk

Show and tell: Regione 4.0

Magazzino Tabacchi

Un corner per fare esperienza della relazione tra tradizione e innovazione.

Ospiti: Enrico Ragni- Malleus, La Manuelita

In collaborazione con Regione Marche

dalle 17:00 alle 20:00 Experience

Escape Room Leonardo Da Vinci_L’ultimo enigma_flash edition

Magazzino Tabacchi

La nuova escape room progettata ad hoc per art+b=love(?).

A cura di Teatro Sovversivo, in collaborazione con Amat

Ingresso a pagamento con prenotazione

dalle 18:00 alle 19:00 Exhibit

Be The B / Un nuovo Mondo

Banchina Lazzabaretto

Il comitato scientifico, tra le quaranta proposte arrivate attraverso il contest Be the B, ha scelto l’Economia Circolare come variabile da contaminare con l’arte. L’artista visivo Filippo Riniolo presenta il progetto che ne è scaturito e incontra il suggeritore della B selezionata

dalle 19:00 alle 20:00 Talk

L’eclettismo di Leonardo da Vinci, scienziato e artista

Magazzino Tabacchi

Leonardo è conosciuto per la sua mente poliedrica: egli fu un artista, uno scienziato, un ingegnere, un anatomista, un tecnologo di talento. Seppe ricoprire il ruolo ambivalente di essere figlio del suo tempo e, allo stesso tempo, di essere una mente sempre protesa a disegnare un futuro in cui ognuno di noi potrebbe riconoscersi. Ha il merito di renderci orgogliosi di essere italiani perché è il genio italico più conosciuto al mondo. Eppure si può parlare di un Leonardo eclettico, di un genio impegnato su temi diversi da quelli canonici ma non per questo meno avvincenti.

Con Sara Taglialagamba, Storica dell’Arte, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne.

dalle 21:00 alle 22:00 Danza

Qualcosa dopo [ANTEPRIMA NAZIONALE]

Magazzino Tabacchi

Helen Cerina, pluripremiata danzatrice già presente alla Biennale Danza di Venezia, debutta con il suo nuovo progetto insieme al musicista Alessandro Sebastianelli. Il personaggio che vive la scena è alieno alle abitudini del resto dell’umanità. Non si sa da dove venga né cosa sia successo. Dopo qualcosa, qualcosa c’è.

A cura di Dejà Donné, in collaborazione con AMAT

Ingresso a pagamento

dalle 22:30 alle 1:00 Concerto

ALEK HIDELL live

Magazzino Tabacchi

Alek Hidell è un producer e musicista sardo trapiantato a Milano. Nella sua musica l’hip hop astratto lascia il posto a pezzi in cassa dritta o a divagazioni psichedeliche su ritmi kraut. È in grado di giocare con suoni prog anni settanta e library music à la Umiliani e Piccioni, ma anche di contaminare il suo suono con riferimenti afro e balearic. Riuscendo sempre ad assomigliare solo a se stesso.

In collaborazione con Loop Live Club

Domenica 19 maggio

Mostre aperte dalle 10:00 alle 20:00

Magazzino Tabacchi

A.I. [Artificial Integration]

Datapoiesis - Obiettivo

Evidence of unexpected

Re:humanism

dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00 Exhibit

Crescit Eundo di Sonia Andresano

Via Marconi 45

dalle 10:00 alle 13:00 Experience

Ebike Game

Partenza dal Canalone de La Mole

dalle 9:30 alle 16:30 Workshop

Artathon

Aula Didattica

La maratona di progettazione per raccontare le Marche all’Expo Dubai 2020.

A cura di Alessia Tripaldi, con Serena Fagnocchi e Tommaso Sorichetti

In collaborazione con Regione Marche

Prenotazione obbligatoria

dalle 16:00 alle 17:00 Exhibit

Drawing machine - performance collettiva

Magazzino Tabacchi

di Marco Emmanuele e Luca Grechi

a cura di Daniela Cotimbo

dalle 17:00 alle 20:00 Experience

Escape Room Leonardo Da Vinci_L’ultimo enigma_flash edition

Magazzino Tabacchi

La nuova escape room progettata ad hoc per art+b=love(?).

A cura di Teatro Sovversivo, in collaborazione con Amat

Ingresso a pagamento con prenotazione

dalle 17:00 alle 18:00 Talk show

Le Marche all’Expo Dubai 2020

Magazzino Tabacchi

Le squadre coinvolte nell’Artathon presentano al pubblico e alla giuria i progetti ideati per rispondere alla sfida lanciata dalla Regione Marche: rappresentare le Marche all’expo di Dubai 2020. Al termine delle presentazioni, intervallati da contributi video che raccontano il dietro le quinte della maratona di progettazione, la giuria premierà il progetto vincitore.

Giuria: Patrizia Sopranzi, Regione Marche I Paolo Buroni, Stark I Piergiovanni Ceregioli, iGuzzini Illuminazione

dalle 18:30 alle 20:00 Talk

Arte ed economia, l’Umanesimo industriale

Magazzino Tabacchi.

