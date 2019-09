Armonicamente: presentazione della stagione con musical

Giovedì 12 settembre, alle ore 21 al Teatro Gentile di Fabriano presentazione della nuova stagione di prosa e a seguire la tradizione delle fisarmoniche incontra le canzoni più belle del teatro musicale nel segno del 100% made in Marche con la Compagnia della Rancia e l'Associazione culturale Gervasio Marcosignori che presentano Armonicamente nell'ambito del progetto Marche In Vita Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma.

L'elegante bianco e nero dei tasti delle fisarmoniche si accende di luci e colori e accompagna i brani più celebri del repertorio del teatro musicale, da La Piccola Bottega degli Orrori a Pinocchio, passando per Tutti insieme appassionatamente, Hello, Dolly!, Jesus Christ Superstar, Cabaret e A Chorus Line, iniziando dall'intramontabile Grease. Sul palco i fisarmonicisti dell'Associazione Culturale Gervasio Marcosignori e i diplomati del Corso per Performer di Musical Theatre, svolto a Tolentino su iniziativa di Compagnia della Rancia, in risposta al bando regionale Sipario Bis-Bis. La direzione musicale è affidata a Gianluca Sticotti (anche voce solista in alcuni brani), i movimenti coreografici sono curati da Stefania Pacifico. Regista della serata, Saverio Marconi. Ingresso libero.