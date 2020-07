Arena Italia, la programmazione di luglio sotto le stelle

Torna il Cinema sotto le stelle all’Arena Italia di Ancona. Inizio spettacoli alle ore 21.30. Ingresso: Interi: 7 euro e ridotti 5 euro. Tropicittà, storica maratona estiva di Cinema per famiglie organizzata dal CGS Dorico (Cinecircoli Giovanili socioculturali) nell’ambito del Progetto regionale Sentieri di Cinema in collaborazione con Nichecinematografica, giunge quest’anno alla sua 33° edizione consecutiva e si conferma quale atteso appuntamento cittadino, quest’anno, più che mai necessario all’animazione delle serate estive. Ventidue serate di programmazione per il mese di luglio con 21 titoli recuperati dal ripartente mercato del Cinema, per tornare a vivere insieme il rito della visione collettiva dal vivo dopo un lungo periodo di astensione.

Naturalmente, come impongono le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, sono state adottate dalla direzione del Cinema Teatro Italia, tutte le prescrizioni obbligatorie per la tutela degli spettatori: accesso consentito solo con mascherina (che però si può togliere una volta seduti sul posto), distanziamento fra le poltroncine (con conseguente riduzione dei posti a sedere), sanificazione giornaliera delle poltroncine e disponibilità di gel disinfettante per le mani all’ingresso.

Ecco il programma delle proiezioni: