Giornate europee del patrimonio: l'archivio di Stato apre al pubblico per un giorno

Per le Giornate europee del patrimonio l'Archivio di Stato di Ancona effettuerà un'apertura straordinaria sabato 21 settembre dalle ore 15 alle ore 19. Verranno effettuate visite guidate ai depositi anche per non vedenti.



Alle ore 17.00 verrà presentata la trascrizione in Braille di alcuni documenti relativi alla storia della città, tra cui il contratto tra il Comune di Ancona e Giorgio da Sebenico per la costruzione della facciata della Loggia dei Mercanti. I documenti trascritti saranno letti dall'Associazione Leggio. Ci sarà poi un'esposizione degli originali trascritti ed altri documenti riguardanti la Loggia dei Mercanti.