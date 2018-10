Storie da musei, archivi e biblioteche: al via la settima edizione

Che succede quando un gruppo di scrittori e fotografi si incontrano in un museo, un archivio o una biblioteca per raccontarne in quattro ore le peculiarità e scovarne i tesori nascosti? Di certo si tratterà di un meraviglioso viaggio al centro di un mondo tutto da scoprire, anche se ci appartiene già. Ecco allora che il MAB Marche (coordinamento marchigiano tra Musei, Archivi e Biblioteche promosso da ICOM, ANAI e AIB) in collaborazione con la Regione Marche – Assessorato alla Cultura e Politiche Sociali, l’Ombudsman delle Marche, l’Associazione culturale RaccontidiCittà e con StreetLib propone la settima edizione di un concorso rivolto a tutti gli appassionati di lettura, scrittura e fotografia. Gli elaborati racconteranno le istituzioni culturali e l’importanza che esse rivestono per le loro comunità di riferimento, con una particolare attenzione al tema della “accoglienza”. Armati di penna e macchina fotografica, avventuriamoci dunque fra le sale dei musei e tra i documenti di archivi e biblioteche in questo appassionante tour per ricostruire un’immagine dei nostri istituti culturali che vada al di là di ogni stereotipo.



Di seguito, le tappe a cui è possibile iscriversi gratuitamente dopo aver consultato il regolamento:

17/10/2018 Biblioteca ragazzi "A. Novelli" della Biblioteca Benincasa di Ancona

05/11/2018 Biblioteca Oliveriana di Pesaro (ore 14:30-18:30)

08/11/2018 Musei Scientifici di Fermo (FM) (ore: 15:00-19:00)

11/11/2018 Polo Culturale di Eccellenza di Cagli (PU) (ore: 15:00-19:00)

19/11/2018 in Biblioteca Comunale Antonelliana di Senigallia (AN) in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (in collaborazione con la Cooperativa Sociale Vivere Verde Onlus

23/11/2018 Biblioteca Liceo “Carlo Rinaldini” di Ancona

09/12/2018 Biblioteca Comunale "Sara Iommi" di Agugliano (AN) (ore: 15:00-19:00)

Biblioteca Economico-Giuridico-Sociologica dell'Università Politecnica delle Marche in collaborazione con la Fondazione Giorgio Fuà di Ancona [e con la partecipazione del Liceo "C. Rinaldini" di Ancona]

Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi (MC) [da confermare]

Biblioteca Multimediale "Romualdo Sassi" di Fabriano (AN) [da confermare]

Museo Comunale della Miniera di Zolfo e Parco Archeo Minerario di Cabernardi - Sassoferrato (AN) [da confermare]

Biblioteche degli Istituti Penitenziari Marchigiani

Per i vincitori, pubblicazione di un’antologia in eBook attraverso la piattaforma StreetLib Selfpublish, buoni offerti da StreetLib da spendere nella piattaforma StreetLib Edit ed eReader offerti da MAB Marche.