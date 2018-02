L’Aquila e le sue colline: l'incontro sulla sicurezza stradale rende omaggio a Michele Scarponi

il comune di Filottrano, in collaborazione con il fan club Michele Scarponi, promuove un cartellone di appuntamenti in omaggio ad uno dei suoi figli più illustri e dal titolo “L’Aquila e le sue colline”. Si inizia venerdì 2 febbraio, alle ore 21:15, presso il teatro Torquis, con incontro sulla sicurezza stradale e la mobilità ciclabile “Bicicletta: una questione di futuro”.

Interverranno Marco Scarponi, il fratello di Michele che già da tempo si sta muovendo per sensibilizzare il pubblico sul delicato tema della sicurezza stradale; Paola Gianotti, atleta, speaker motivazionale e scrittrice; Stefano Guarnieri dell’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, nel ricordo di Lorenzo, che venne investito e ucciso a Firenze ad appena 17 anni da un uomo di 45 che guidava sotto l’effetto di alcol e droga; Marina Romoli, l’ex campionessa di ciclismo la cui carriera venne spezzata da un terribile incidente stradale in allenamento che l’ha costretta sulla sedia a rotelle e Marco Cavorso, in rappresentanza dell’Associazione corridori, ma anche papà di Tommaso, investito e ucciso in Toscana mentre era in bici a soli 14 anni. Interverranno anche i rappresentanti della Polizia Stradale e della Polizia Municipale di Filottrano. Sabato 3 invece il dibattito si trasferirà alle scuole medie di Filottrano dalle 10 alle 12 con il coinvolgimento degli studenti.