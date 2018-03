Open day al Poliarte: incontri e workshop per scoprire questa realtà

L’Accademia di belle arti e design Poliarte di Ancona organizza venerdì 13 aprile alle ore 15,00 l’open day, evento di formazione e creatività. La sede di Poliarte si trova in via Miano 41 b, zona Vallemiano ad Ancona. Saranno presentati i corsi triennali accademici in Fashion, Graphic e web, Industrial, Interior e Video digital design. Sarà possibile partecipare al contest per le borse di studio.



Programma:

Ore 15,00 accoglienza e registrazione partecipanti

Ore 15,15 saluto del Direttore dell’Accademia di design Poliarte prof. Giordano Pierlorenzi

Ore 15,30 workshop su “Il Bauhaus tra arte e tecnica”

Ore 16,30 avvio laboratorio di creatività e in contemporanea docenti a disposizione delle famiglie.

Ore 18,00 conclusione.