Aprés La Classe: lo spettacolo in Piazza a Capodanno

Come da tradizione degli ultimi anni, all’interno di un palinsesto natalizio generalista e ricco di iniziative per tutti, si ritaglia uno spazio il capodanno dedicato al divertimento di tutti sì, ma soprattutto dei più giovani, all’insegna di musica di grande qualità. EVE – il capodanno di Ancona in piazza del Papa è frutto dell’unione di più forze: il Comune di Ancona, Marche Teatro, le attività della piazza che fanno da cornice all’evento, e alcune realtà del territorio che da anni si caratterizzano per ricerca musicale e attenzione alla night life cittadina.

Da questa collaborazione arriva l’edizione 2019|2020 , che porta sul palco una straordinaria e particolarmente dinamica band del panorama indipendente italiano. Arrivano ad Ancona per esibirsi nella notte del 31 dicembre gli Aprés La Classe.

Un concerto tutto da ballare, ricco di energia e sonorità mediterranee, reggae, ska. Una delle più talentuose band di quel Salento che, da anni, è uno dei centri musicali più interessanti e movimentati d’Italia. Il concerto sarà preceduto e seguito da djset a tema, creato in territorio anconetano e rappresentativo della realtà della nostra night life: i Decibel Club arricchiranno la proposta musicale, introducendo la band per continuare a far ballare la gente sino alla chiusura della festa. A presentare lo spettacolo e la serata e a condurre il brindisi di mezzanotte, Maurizio Socci. Lo spettacolo avrà inizio alle 22,45 e si concluderà a tarda notte.