Appuntamento in giardino: tour guidato e degustazione nell'orangerie

Domenica 2 Giugno al via l`apertura al pubblico del Parco Privato di Villa Sant`Amico. La quota di adesione è di 15 euro a persona e prevede il tour guidato del Parco Privato di Villa Sant`Amico e la degustazione nel giardino dell`Orangerie.



Il programma inizia alle ore 17 con il ritrovo dei partecipanti presso l'Antica Cantina Sant'Amico dove verranno accolti con un calice di rosè per inaugurare l`evento. Alle ore 17.30 inizio passeggiata guidata nel parco privato di 12 ettari. Ore 18.30 arrivo orangerie di Villa Sant'Amico per degustazione. Per prenotazioni: 073163982 (3314686958) e email a info@anticacantinasantamico.it.