Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dal 6 all'8 aprile

Quello di questa settimana è un weekend all'insegna della musica e dell'arte: al via alla Mole Art+b, il festival dedicato ad arte e scienza che culmina sabato sera con le sperimentazioni del duo Uochi Toki in realtà virtuale. La musica dal vivo prosegue al Palaprometeo con il concerto di Nek, Max Pezzali e Francesco Renga mentre, al Mamamia, i Baustelle si esibiscono sul palco con il loro nuovo tour. Al Naif Marco Rissa dei The Giornalisti fa ballare la folla fino al mattino con il deejay set. Ci si scatena con il Rock the night al Miami di Monsano: insieme alla madrina Jatherine Kelly Lang, meglio nota come Brooke di Beautiful, si estrae a sorte il vincitore di una moto Harley. Celebrità anche al Noir di Jesi con l'ex porno star Cicciolina al Trascende party.

Spazio anche al teatro e alla cultura: al teatro delle Muse la stagione si chiude con la Vedova Scaltra mentre, allo Sperimentale, va in scena il musical Malefica ispirato alle favole dei fratelli Grimm. Il coro della Polifonica incanta Montemarciano, mentre al teatro Cortesi di Sirolo la musica di Michele Ascolese si gusta con l'aperiteatro. All'assessorato alla cultura di Ancona il 7 aprile viene presentato il libro di Marco Benedettelli "Chi brucia", mentre alla facoltà di Economia il professor Galeazzi da lezioni di filosofia. Infine alla fiera della pesca si riflette su scienza e coscienza e a Falconara si parla di psicologia e follia.

Ben due mostre inaugurano durante il fine settimana: quella a Jesi dell'artista del '700 Domenico Luigi Valeri, e quella del contemporaneo Francesco Milone alla Galleria Puccini di Ancona. Musica, spettacoli e la magia di Harry Potter invadono il centro di Falconara con "Made in Italy". Spazio infine al buon cibo con Grottesque a Camerano e con il corso di bowl, l'ultima tendenza culinaria d'oltreoceano.