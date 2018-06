Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dal 29 al 1 luglio

Quello che sta arrivando è un weekend scatenato e passionale, pieno di feste, eventi gastronomici e attività per tutti: si parte con il Festival del mosciolo, kermesse giunta alla terza edizione che non mancherà di soddisfare anche i palati più fini e gli spiriti più avventurosi con le crociere in motonave. Si prosegue con il Love Pride, il corteo che per la prima volta ad Ancona celebra l'amore verso tutti.

A Senigallia intanto riparte il CaterRaduno con le performance dei Negrita, di Arisa e di tantissimi altri artisti ospiti della festa di Rai Radio 2. Rimanendo nella città roveresca, al Mamamia c'è il concerto del collettivo afro-brasiliano Olodum e riparte il labirinto di Hort con un nuovo percorso avvincente. Alla Mole Vanvitelliana, si ricorda Enrico Ragni, musicista e grande organizzatore di concerti scomparso un anno fa, con un memorial musicale in suo onore. I turisti possono scoprire la città dorica con la caccia al tesoro di SuperMap e i più sportivi si affrontano in piazza Pertini con il super torneo di biliardino. In palio un premio speciale. La cittadina di Camerano si veste a festa con l'evento "Camerano in moda" mentre al Lazzabaretto si balla con il trash party dedicato all'amore.

Poesia e teatro la fanno da protagonista anche questo weekend: al teatro delle Muse va in scena Nassim in prima nazionale: cinque attori del calibro di Lucia Mascino e Neri Marcoré si alternano sul palco per uno spettacolo unico. A Recanati prendono il via le celebrazioni leopardiane, Luca Violini legge la vita di Giacomo Puccini e, infine, va in scena lo spettacolo dissociato di Romina Antonelli alla Fonte della Serpe.