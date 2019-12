Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 19 al 22 dicembre

Tra un pandoro e un panettone c'è tempo per gustarsi gli eventi in programma: dal concerto di FIorella Mannoia al teatro delle Muse, all'opera della Carmen al Pergolesi di Jesi, dal mercatino vintage in centro fino al party con Anna Falchi ed Enzo Salvi al Miami club