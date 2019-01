Che faccio stasera? Gli eventi del weekend da non perdere

Il fine settimana è iniziato in anticipo ad Ancona grazie al concerto di Calcutta che ha scaldato il Palarossini giovedì 17 gennaio con la data zero del nuovo tour Evergreen. Sonorità acustiche mescolate a quelle elettroniche e un coro di talento sono stati elementi fondamentali per uno spettacolo di quasi due ore. Inoltre, per tutta la durata dello show, venivano proiettate dietro il palco interessanti grafiche dai richiami anni '90, ma anche citazioni d'autore e contbuti pop come l'omaggio all'uccellino Dodò dell'Albero Azzurro; non sono mancati poi i video-messaggi di Fiorello e Paolo Fox e, naturalmente, moltissimi rimandi ai social più usati dai giovanissimi. Insomma, un potpourrì ben studiato che ha stupito i fan del cantautore di Latina.

Sulle note della nuova musica pop ci si è immersi direttamente nel fine settimana che proseguirà fino a domenica 20 gennaio con spettacoli e tante attività diverse. Ad esempio, al teatro cinema Dorico, i più piccoli possono godersi lo spettacolo di Pow Patrol,mentre al teatro dorico va in scena lo spettacolo a scopo benefico Disokkupati. Alla loggia dei Mercanti al via la presentazione del libro sulla squadra dell'Anconitana scritto da Franco Lorenzini e Sergio Dubini. Torna l'improvvisazione a teatro con Catch Imprò al teatro Cortesi di Sirolo mentre al teatro Panettone va in scena L'Onironauta. Al teatro Pergolesi di Jesi si percorre un lungo viaggio tra i capolavori della canzone italiana con Diego Quaranta.