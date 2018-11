Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dal 23 al 25 novembre

Rosso e nero: sono questi i due colori identificativi del weekend pieno di eventi che sta arrivando. Da una parte c'è il black friday, ghiotto appuntamento per gli "shopping addicted" con sconti e promozioni da non perdere; mentre, dall'altro, c'è il rosso del Natale che, con la sua atmosfera unica, comincia a scaldare la città riempendola di luci, colori e spettacoli variopinti. Si parte proprio con la cerimonia d'accesione dell'albero di Natale in piazza Roma che prevede una scaletta unica nel suo genere e si prosegue con la performance del coro delle Muse e del coro Curzi che danno il benvenuto alle festività in centro. A Montemarciano ci sono le dolci note in piazza con la corale di San Cassiano e al Palaprometeo si cantano le hit di Cesare Cremonini che il 23 novembre sale sul palco del palazzetto con il concerto-spettacolo.

C'è spazio anche per il divertimento notturno con l'inaugurazione del nuovo Mood Club che organizza il party trash con i Brecce Boyz. Si balla anche al Sui con la serata latina Senorita, mentre alla Mole torna la kermesse Le Marche nel bicchiere, dove vengono premiati i migliori vini locali. Al Miami di Monsano si balla il rock più scatenato e si può anche vincere una moto fiammante, mentre al circolo 360 gradi è in arrivo lo Swing day. Sul palco del Mamamia sale Mecna, giovane rapper in ascesa, idolo dei giovanissimi e all'On stage di Castelfidardo c'è la tripla data dello stand up comedian Giorgio Montanini. Al teatro Sperimentale si parla in vernacolo per beneficenza e in via palombare torna lo show di improvvisazione Flow. Infine le offerte del black friday colpiscono anche il Sottovento con la speciale offerta sui drink.

Il fine settimana è anche un'occasione per riflettere: alla Loggia dei Mercanti c'è il convegno dal titolo: Cyberbullismo in crescita, conoscerlo meglio tra giurisprudenza e psicologia, a Falconara una giornata dedicata al tema delle molestie, a Jesi la direttrice di Donna Moderna presenta il suo ultimo libro Come se tu non fossi femmina, mentre al teatro Sperimentale in grande Moni Ovadia da voce all'opera di Stravinskij L'histoire du soldat.