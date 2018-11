Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dal 16 al 18 novembre

Questo weekend l'agenda è ricca di appuntamenti da non perdere con stelle della tv, artisti internazionali, super ospiti, ed eventi golosi. Si entra subito nel vivo della festa con Choco Marche, la kermesse tutta dedicata alla bacca più deliziosa che si svolge in Piazza Pertini. Tra stand, laboratori e un pizzico di eleganza che non guasta mai Ancona si trasforma ancora una volta nel paradiso dei golosi.

Il fine settimana si fanno le ore piccole, e allora largo a feste ed eventi tutti da ballare: i fan del rapper Salmo non possono perdere l'appuntamento con il firmacopie dell'ultimo album Playlist che si tiene all'interno dell'Ipersimply di Senigallia, mentre all'Auchan di Ancona c'è il Detto Fatto tour con l'ospite speciale Giovanni Ciacci, personaggio del piccolo schermo protagonista dei famosi tutorial di Rai 2. Musica indie a Fabriano con il concerto di Cimini, a Castelfidardo con Ginevra Di Marco e al Sottovento sale sul palco Matteo Borghi, cantante italiano ma dal sapore molto latino. Al Miami di Monsano lo school party si arricchisce con il super ospite Sick Luke, producer noto per numerose hit di Ghali e della Dark Polo Gang. Infine, al Sui Club arriva The Date, un nuovo titolo per un party ormai collaudato pensato per ballare ma anche per condividere e perdersi in chiacchiere.

Al Teatro delle Muse ci sono Paolo Calabresi e gli altri suoi "colleghi" che vanno in scena con lo spettacolo Bella figura, mentre Luca Violini racconta i giorni terribili della Prima guerra mondiale nell'aula magna dell'istituto Benincasa. Incontro esclusivo per imparare l'arte del musical a Falconara, nelle grotte di Camerano torna Grottesque, mentre a Jesi si raccontano le "Donne senza storia". Si parla di violenza di genere anche al convegno "Dallo stalking all'omicidio" dove interviene anche il responsabile editoriale di Ancona Today, Stefano Pagliarini. Al Museo della città viene presentato il volume scritto da Simona Petrelli sulla Collezione paleocristiana del museo Diocesano di Ancona, al teatro Pergolesi di Jesi va in scena l'avventura di Robinson Crusoe e, al cineteatro Dorico, torna la gara di improvvisazione ImproAdriatic Cup.