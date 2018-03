Città romana di Suasa: riaprono le strutture per la nuova stagione

Dopo la pausa invernale, riaprono, domenica 1 aprile, tutte le strutture del consorzio Città Romana di Suasa, in particolare il Parco Archeologico, il Museo Civico Archeologico di Castelleone di Suasa, il Museo Civico Archeologico del Territorio di Suasa di San Lorenzo in Campo e l’area Archeologica di Santa Maria in Portuno di Corinaldo. Fino al 30 giugno, tutte le strutture saranno fruibili - sabato, domenica e festivi - dalle 15,30 alle 19,30, mentre, ulteriori aperture, saranno tempestivamente comunicate. E’ possibile visitare il Foro, la splendida domus dei Coiedii, l’abitazione di età Repubblicana, ecc. nel Parco Archeologico e continuare, poi, la visita al Museo Civico Archeologico, nel cuore del centro storico di Castelleone di Suasa, nello splendido palazzo che fu dimora di Livia della Rovere ultima duchessa d’Urbino, dove, tra l’altro, sono vistabili le nuove sale aperte nel luglio 2017. Con uno spostamento nella vicina San Lorenzo in Campo, è possibile far visita al Museo Archeologico del Territorio di Suasa, dove si ripercorrere la storia della media valle del fiume Cesano, dai resti fossili del Pleistocene si giunge all’epoca romana e, poi, con un ulteriore spostamento presso il sito Archeologico di Santa Maria in Portuno, a Corinaldo, si possono trovare tracce della storia all’indomani della scomparsa del centro di Suasa e la chiesa di Madonna del Piano, nota nel medioevo come Santa Maria in Portuno.

Si riportano anche le tariffe d’ingresso che rimangono uguali all’anno scorso: Ingresso Singolo Parco Archeologico di Suasa, intero € 5,00, ridotto € 4,00; Ingresso Singolo ai Musei delle terre Suasane, intero € 3,00, ridotto € 2,00; Ingesso Scolaresche e grandi gruppi Parco Archeologico di Suasa, intero € 2,00; Ingesso Scolaresche e grandi gruppi ai Musei delle terre Suasane, intero € 1,00.

In occasione della tradizionale Festa del Perdono a Castelleone di Suasa, che quest'anno si svolgerà domenica 8 Aprile, il biglietto d’ingresso al Museo Civico Archeologico sarà ridotto ad € 1,50. Inoltre è possibile effettuare visite e attività didattiche tutti i giorni su prenotazione, con comunicazione al Consorzio Città Romana di Suasa (Tel. 071.966524, Fax 966004, Cell. 333.5351396, e-mail: segr@castelleone.disuasa.it o info@consorziosuasa.com), almeno 3 giorni prima.