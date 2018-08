Aperitivo con delitto: sulla scena del crimine con Lotto e Tiziano

Ultimi posti disponibili per Aperitivo con delitto: sabato 4 agosto, ore 18:30, alla Pinacoteca Civica. A Palazzo Bosdari è avvenuto un atroce delitto e stavolta la vittima è Tiziano Vecellio, maestro indiscusso della pittura veneta, osannato ed invidiato dai suoi

contemporanei. Chi sarà l’assassino? Gli artisti Lorenzo Lotto, Sebastiano del Piombo, Girolamo Dente, il mercante Luigi Gozzi e affascinanti nobil donne, sono i personaggi della nostra storia. Chi avrà commesso il delitto? Venite a risolvere questo fitto mistero tra invidie, gelosie, bisogno di affermazione e ricchezza. Visita guidata alla collezione di pittura veneta, gioco ed aperitivo. Ingresso biglietteria vicolo Foschi, 4.

La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 0712225047 (negli orari di apertura) o scrivendo a museicivici.ancona@gmail.com. Prenotazione entro le ore 19 di venerdì 3 agosto. Il gioco si svolge in tavoli da sei. Sarà cura

dell'organizzazione predisporre i partecipanti ai tavoli secondo le esigenze del gioco in accordo con le vostre richieste. Quota di adesione: 20 euro (la quota comprende l’attività, l’aperitivo in tre portate, le bevande e il biglietto di ingresso in Pinacoteca valido anche per il Museo della Città di Ancona); 17 euro minori di 14 anni.