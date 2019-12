Aperitivo creativo: al via il "corso gustoso" ispirato ai quadri di Frida

Lo spritz si gusta dipingendo. Venerdì 13 Dicembre al via il nuovo aperitivo creativo che si tiene al locale La Scotta di via Mascino 5/A. Tutto il materiale viene dato dagli organizzatori, l'unico compito che viene richiesto è quello di dare sfogo alla fantasia.

Basta prenotare al numero 380/6386441 (posti limitati) o prenotarsi su Eventbrite. La quota di iscrizione è di 25 euro e si può risparmiare il 20 percento prenotando online.



Alla guida dei pennelli per questa occasione Giulia Brenna, pittrice e fotografa vissuta per anni in Messico che ci guiderà nella creazione di un'opera presonale e unica. Ad ispirare il tema di questa serata artistica sarà la grande Frida Kahlo, leggendaria per i suoi colori oltre che per il carattere e lo stile. L'evento ha inizio alle ore 20 in punto fino alle 22.