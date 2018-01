Aperiteatro: concerto di chitarra flamenco e gipsy con aperitivo

Continua la IV edizione della rassegna teatrale invernale a Sirolo. Il Teatro Cortesi apre il nuovo anno con il concerto di chitarra flamenco e gipsy eseguito da Antonio del Sordo Quartet, sabato 13 gennaio alle ore 21.15. Chitarrista eclettico dalle influenze flamenco, conseguito il diploma di chitarra classica presso il Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso, si stacca da questi confini fondendo varie culture musicali, dove l’esecuzione classica, assume forma di pensiero jazzistico, generando originali interpretazioni. La sorprendente influenza gitana, ispira accattivanti giochi di dinamica, esplosioni di ritmo, che accompagnano l’ecletticità del musicista capace di spostarsi dal flamenco al free-jazz e dal classico al gitano, con facilità di esecuzione e proprietà di linguaggio.



A completare la serata un' iniziativa conviviale: per chi vuole verrà servito, dal Caffè Centrale, un aperitivo dalle 19 alle 21 presso il Circolo Culturale in piazza a Sirolo, dove potrete degustare varie prelibatezze in compagnia e continuare poi la serata in teatro per godere di uno spettacolo coinvolgente di chitarra. Posto unico 15 euro, con aperitivo 20 euro previa prenotazione. Info, prevendita e prenotazioni: 338 5811069.