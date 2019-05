AperiLeo: cena buffet e degustazione per costruire un campetto in Etiopia

Cosa c'è di meglio di un aperitivo sorseggiando del buon vino in una piacevole serata di maggio? L'11 maggio al via l'AperiLeo, una cena buffet dalle 19.30 con degustazione di vini presso la Cantina Malacari ad Offagna. A seguire ci sarà il concerto di Jimmiloom.

Il ricavato dell’evento sarà interamente utilizzato per contribuire alla realizzazione di un campetto polivalente per la scuola di Wolisso, in Etiopia. Il progetto "You For Wolisso" ha l'obiettivo di sostenere l’istruzione dei bambini presenti nel Villaggio della solidarietà Lions. Costo: 20 euro. Il pagamento avverrà in loco il giorno stesso dell'evento

Per partecipare alla cena buffet e alla degustazione è necessario prenotarsi compilando il modulo ad hoc. Per qualsiasi dubbio o informazione: 334 5092734 (Maria Cristina) oppure 331 9801086 (Lorenzo), Facebook Leo Club Ancona Riviera del Conero e mail a leoclubancona@gmail.com.