Apericena di beneficenza: un aiuto per l'Andrea Bocelli fondation

Il 13 ottobre in via Colleverde, al circolo Germonari si tiene l' apericena per raccogliere fondi per "Andrea Bocelli Fondation".

Un progetto pensato per ricostruire ed esaudire i desideri dei bambini che frequentano la scuola materna ed elementare "E. De Amicis" di Muccia. Dare conferma entro il 6 ottobre ai seguenti contatti: 071/883372 (h.15/20) - 3383842370 (h.8/20).