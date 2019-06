Ants tattoo compie un anno: tatuaggi senza prenotazione per festeggiare

Domenica 9 giugno Ants tattoo atelier, studio di via vecchia del Pinocchio, compie un anno e per festeggiare offre la possibilità di tatuarsi senza appuntamento. Dalle 11 basterà prendere il proprio numero di prenotazione e attendere il turno. Alex Santucc, Chiara Akamon, Giuseppe Presta, Chiara Tradimento e Big Simon sono a disposizione per realizzare tattoo piccoli e medi, riportando sulla pelle idee loro o del cliente.

L'evento dura fino alle 21 e dalle 14.30 al via deejay set, bar libero e graffiti live.