Antigone: l'opera di Sofocle in chiave contemporanea

Il 15 febbraio sul palco del teatro Sperimentale al via lo spettacolo Antigone, adattamento del testo di Sofocle in chiave contemporanea a cura di Luigi Moretti ed Adriano Ferri.



Antigone prende vita in primo luogo dall’esigenza di recuperare il ruolo sociale e collettivo dell’atto teatrale quale momento di condivisione, riflessione, incontro tra esseri umani e scambio all’interno della comunità, come accadeva anticamente in Grecia. In secondo luogo, dal desiderio di interrogarsi sulla giustizia e sul senso dell’etica nella società attuale, in un periodo storico in cui il potere è sempre più arroccato nelle sue posizioni e la cittadinanza chiede cambiamento, apertura, giustizia. Il testo classico vive di intense interpolazioni contemporanee che accendono i riflettori su alcune piaghe del presente come la violenza sulle donne, il tema delle migrazioni, il modello Riace e le morti di stato. Biglietti a 10 euro prezzo intero e ridotto 6 euro (Studenti, Soci, Over65, MarcheTeatro Card Oro). Sarà possibile acquistare i biglietti presso la Biglietteria di Via della Loggia – Ancona (tel: 071.52525 - email: biglietteria@teatrodellemuse.org).