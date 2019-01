Antigone: l'antica Grecia sul palco della Fenice

Al teatro la Fenice di Senigallia dal 13 al 17 febbraio va in scena Antigone per la regia di Luigi Moretti. Lo spettacolo sarà un adattamento del testo sofocleo in chiave contemporanea a cura di Luigi Moretti ed Adriano Ferri, drammaturgo anconetano.

Antigone prende vita in primo luogo dall'esigenza di recuperare il ruolo sociale e collettivo dell'atto teatrale quale momento di condivisione, riflessione, incontro tra esseri umani e scambio all'interno della comunità, come accadeva anticamente in Grecia. In secondo luogo, dal desiderio di interrogarsi sulla giustizia e sul senso dell'etica nella società attuale, in un periodo storico in cui il potere è sempre più arroccato nelle sue posizioni e la cittadinanza chiede cambiamento, apertura, giustizia. Il testo classico avrà dunque intense interpolazioni contemporanee che accenderanno i riflettori su alcune piaghe del presente come la violenza sulle donne, il tema delle migrazioni, il modello Riace e le morti di stato. Biglietto da 12 euro.

