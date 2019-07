L’antica arte dell’affresco a Filottrano: tour nel cuore della città

Il 16 luglio al via le visite guidate al centro storico di Filottrano in un tour che prosegue fino a settembre. Il percorso ha inizio dalla chiesa di Santa Maria Assunta per continuare nella chiesa di san Cristoforo fino a Tornazzano. La durata è di circa 1 ora e mezza. Si parte alle 17.30 gli itinerari continuano di martedì e giovedì pomeriggio.



Partenza davanti alla Porta cappuccina (o Porta marina). Si toccheranno ii seguenti punti: Chiesa di Santa Maria Assunta (Madonna del Latte), Chiesa Santa Maria di Tornazzano (ciclo pittorico con la tecnica dell’affresco), Chiesa di San Cristoforo (ciclo pittorico con la tecnica dell’affresco), Palazzo Accoretti (dimora privata affrescata), Palazzi del centro storico (esterni). Prenotazione obbligatoria: costo 9 euro a partecipante (per informazioni e prenotazioni: 338.4310978).