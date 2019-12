Un Natale all'insegna della musica dal vivo, arriva anche Annalisa Minetti

Dopo l'accensione delle luminarie e delle luci degli alberi di Natale, dopo l'apertura della Porta Santa per il Giubileo Straordinario e dopo le Celebrazioni della Venuta, appuntamenti che hanno dato un tratto distintivo all’Avvento loretano del 2019, l'Amministrazione Comunale, spiega l’assessore alla Cultura Luca Mariani, vuole offrire diverse occasioni per festeggiare il Natale all'insegna della musica dal vivo. Sono tre quest'anno gli appuntamenti che l'Assessorato alla Cultura ha messo in campo essendo stato inserito il concerto dell'Epifania, domenica 5 gennaio, accanto al consueto concerto di Natale della "Banda Città di Loreto", in collaborazione con il coro VocIncanto dell'Istituto Comprensivo "Solari" di Loreto che si svolgerà sabato 21 dicembre al Palacongressi alle ore 21 e al classico appuntamento in vista del Capodanno, venerdì 27 dicembre.

Un percorso che parte valorizzando le realtà strettamente locali, come la banda cittadina ed il coro del comprensivo, e che culmina con la presenza di artisti di fama nazionale come Annalisa Minetti; proprio a lei infatti è stato affidato, insieme alla Fisorchestra Marchigiana, il Concerto dell’Epifania che domenica 5 gennaio andrà in scena al Palacongressi alle ore 21.15. Una chiusura delle Festività Natalizie dall’elevato spessore artistico e musicale con una realtà del nostro territorio, quella della Fisorchestra, che ha portato in giro per l’Italia e per il mondo la bellezza del suono della fisarmonica suonata da un ensemble che dà un sapore maggiormente pop-rock a questo strumento. “Si è voluto arricchire ulteriormente la serata – spiega l’assessore Mariani - con la presenza di Annalisa Minetti un’artista di chiara fama nazionale che sotto molteplici profili ha portato il nome dell’Italia in giro per il mondo”. Il crescendo che l’Assessorato alla Cultura ha voluto mettere in campo passa per il concerto di venerdì 27 dicembre sempre al Palacongressi alle ore 21.15: dove la magia dei canti natalizi e non solo sarà interpretata dal coro “Andrea Grilli” di Sirolo con musica rigorosamente dal vivo e con la partecipazione del soprano Nino Gogichaishvili e del tenore Omar Jokhadze.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e la scelta di vari stili e generi è stata effettuata per abbracciare i gusti di quanti vorranno vivere il Natale accompagnati dalla musica dal vivo. La realizzazione del programma è stata resa possibile dalla sinergia con diverse realtà locali come la Pro Loco “Felix Civitas Lauretana”, il Comitato di Loreto della Croce Rossa Italiana ed il nucleo locale della Protezione Civile.