La memoria va tramandata e raccontata, per farlo basta un palcoscenico: sabato 26 gennaio al Ridotto delle Muse alle ore 21.15 va in scena In ricordo di Anna Frank, spettacolo teatrale per le Giornata della memoria.

L'evento è ad ingresso libero ed è organizzato dal Comune di Ancona e dall'associazione Koiné.