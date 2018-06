Ballanti: Ankon nostra presenta “Una passeggiata al Riò degli Archi”

15 attività commerciali coinvolte da una mostra fotografica itinerante e gratuita nel Rione degli Archi, che ha come scopo quello di riscattare i quartieri storici di Ancona, da troppo tempo dimenticati. Fin da ora è possibile visionare alcune fotografie affisse nei vari negozi aderenti all'iniziativa, in attesa dell'inaugurazione che avverrà nella sua completezza (più di 60 fotografie) nella sala espositiva dell'Archi Bar in Piazza del Crocifisso 4.

L'associazione culturale Ankon nostra è riuscita a coinvolgere un intero quartiere in un'iniziativa ideata appositamente per esso. Uno degli obiettivi delle mostre fotografiche della serie “Ri-scattiamo la città” è appunto quello di rispondere all'appello dei vari cittadini per "dare voce", anche con semplici iniziative culturali, ai vari quartieri della città che spesso vivono pesanti criticità. La prima mostra fotografica della serie venne portata a termine a febbraio, in Corso Carlo Alberto, ma per la mancata risposta dell'Associazione dei Commercianti non fu possibile realizzare la passeggiata itinerante che avrebbe dovuto coinvolgere le attività commerciali della zona. Quindi si decise di oranizzarla in una sala espositiva concessa da un bar. In ogni caso, in 15 giorni fu visitata da centinaia di persone.

Questa volta agli Archi molti commercianti hanno risposto favorevolmente all'iniziativa, comprendendone l'intento. Al termine del percorso, la mostra completa sarà godibile nella sala espositiva messa a disposizione da Archi Bar. La sala preposta ha vetrina ed ingresso esclusivo in Piazza del Crocifisso. Una selezione di foto è già esposta nei sottoelencati negozi, mentre la mostra nella sala espositiva sarà inaugurata venerdì 6 luglio alle ore 15:00.

Gli orari della mostra:

da lunedì a venerdì dalle ore 16:30 alle ore 19:30

il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:30

e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.

La chiusura della mostra è prevista per domenica 15 luglio alle ore 19:30. Ogni fruitore della mostra potrà esprimere il gradimento per una o più fotografie e al termine ci sarà la proclamazione delle tre foto più gradite. Si invita la cittadinanza a partecipare attivamente visitando prima i negozi che espongono le fotografie, infine la mostra completa nella sala citata. Alcuni soci di Ankon nostra saranno sempre presenti alla mostra e ad essi si potranno chiedere ogni tipo di informazione sulle attività dell'Associazione.

L'itinerario

Itinerario consigliato: Ristorante Ulderico via Mamiani Cassa Parcheggio degli Archi via Mamiani Farmacia Nazionale via Marconi Salone Franco via Marconi Arte del Gustovia Marconi Ristorante Sot'aj Archi via Marconi SePoFa via Marconi Tappezzerie Capurzo via Marconi Bobeche Vintage via Marconi Pizzeria Asso di cuori via Marconi Panetteria Semi di Girasole - Clara via Marconi Tabaccheria Pierpaoli via Marconi Four Roses Bar via Marconi Parrucchiera Alessandra piazza del Crocifisso Archi Bar via Mamiani angolo piazza del Crocifisso