Angoli perduti di Ancona: l'excursus sul Porto

Dopo il successo dello scorso anno, i Lions Club Ancona Host e il Soroptimist Club di Ancona propongono, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Ancona-Osimo e il Museo Diocesano Mons. Cesare Recanatini di Ancona, un nuovo progetto di riscoperta degli Angoli perduti di Ancona, dedicato questa volta a “Ricordi dal porto".



Attorno al porto, sin dall’età preistorica, si sono concentrate importanti attività umane che hanno contribuito alla realizzazione di un ricco patrimonio storico, artistico, culturale e religioso, composto da moli e banchine, magazzini e cinte daziarie, palazzi monumentali e abitazioni popolari, piazze e chiese intensamente animate dagli abitanti, antiche mura e cantieri navali, portelle ed archi. E’ stato realizzato un inedito video che presenta un racconto della vita nella zona portuale nel XIX-XX secolo e delle strutture ad essa collegate, anche attraverso racconti delle vicende del porto, brani e poesie in prosa e in dialetto. Il video verrà presentato sabato 15 dicembre, alle ore 17,00, presso la Loggia dei Mercanti di Ancona. Il lavoro di ricerca e la realizzazione del video sono stati curati da: Ilaria Bastianelli, Diego Masala e Paola Pacchiarotti. Gli audio-visivi sono disponibili in due tipologie di supporti: penna USB e DVD. Con il contributo della Banca di Ancona e Falconara Credito Cooperativo e con il patrocinio del Comune di Ancona.